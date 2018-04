Mobiles Elterncafé ElternRATsch

Mit anderen Vätern und Müttern über große und kleine Herausforderungen des Familienalltags sprechen und Fachleute um Rat fragen, das alles bietet das Angebot des "Netzwerks Frühe Kindheit" des Landkreises Bad Kissingen in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen. Der Titel des Gesprächs- und Informationscafés lautet "ElternRATsch". Erfahrene Fachkräfte unterstützen vor Ort durch Anregungen rund um das Leben mit Kindern und stehen für Fragen zur Verfügung. "Dabei will ElternRATsch kein ,Erziehungsratgeber' sein, sondern Eltern ermutigen, ihren eigenen Weg im Erziehungsalltag zu gehen", sagt Landrat Thomas Bold. Im Kindergarten Riedenberg besteht am Dienstag, 10. April, von 14 bis 16 Uhr die Gelegenheit, sich Impulse zum Thema "Du bist nicht mehr mein Freund" einzuholen. Anmeldun unter Tel.: 09749/500 . sek