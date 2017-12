Mix aus Talent und Erfahrung

Die Volleyballerinnen der VG Bamberg wollen in der neuen Saison der Regionalliga Südost daran anknüpfen, wo sie in der Vorsaison als guter Fünfter aufgehört haben. Coach Bekim Aliu gibt dabei das Ziel klar vor: "Wir wollen uns in dieser Saison weiterhin verbessern. Ich möchte, dass wir langfristig zu einem athletischen und qualitativ hochwertigen Volleyball finden und unseren Fans sehenswerte Spiele bieten."

Wichtig ist es für den Coach dabei auch, diese Spielphilosophie auf die anderen Mannschaften der VG Bamberg zu übertragen. Er möchte nach und nach talentierte Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs an die erste Mannschaft heranführen. Einige Jugendspielerinnen haben bereits die komplette Vorbereitung mit der "Ersten" trainiert. In den weiteren Mannschaften - das zweite Frauenteam ist in die Bayernliga aufgestiegen - sollen sie nun wertvolle Spielpraxis sammeln.

Ein anspruchsvolles Ziel also, das sich der Coach der volley.ballarinas gesetzt hat. Dabei kann er auf den Kader der letzten Saison zurückgreifen. Zusätzlich freuen sich Kapitänin Anna Michel, Nadine Rupp, Nicole Werthmann, Leonie Engel, Kathi Schröder, Britta Lohneiß, Laura Badum, Daniela Raddatz und Kasia Trojan gleich fünf neue Spielerinnen und eine Rückkehrerin im Kreise der Mannschaft begrüßen zu dürfen.

Die Neuzugänge sind dabei ein Mix aus erfahrenem Spielwitz und jugendlicher Unbekümmertheit. Mit Svenja Semm, die in der letzten Saison noch für den VfL Nürnberg ans Netz ging, konnte eine sehr erfahrene Zuspielerin gewonnen werden. Auf den Außen- und Diagonalposition gibt es gleich drei Neuzugänge zu vermelden. Mit Anna-Lena Krön wechselt eine talentierte Außenangreiferin vom SV Lohhof nach Bamberg, die trotz ihrer jungen Jahre schon viel Erfahrung mitbringt. Für Veronika Leiblein und Maya Hölzlein gilt es hingegen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Leiblein wechselt von der zweiten Mannschaft des TV Erlangen zu den volley.ballarinas. Hölzlein kommt vom SC Memmelsdorf, für den sie auch in der kommenden Saison vorrangig auf Punktejagd gehen wird. Wenn es der Spielplan zulässt, wird sie aber auch ab und zu im VG-Trikot auflaufen. Auch auf der Mittelblockposition gibt es einen Neuzugang zu vermelden. Ida Blättner kommt vom Landesligisten TSV Iphofen. Zudem kehrt Nora Datz nach einem Jahr Babypause wieder zurück ins Team. Sie wird als Libera die Annahme und Abwehr verstärken oder auf der Außenposition auf Punktejagd gehen.

Die letzten Tage vor Saisonstart wird Aliu nun nutzen, die Abstimmung innerhalb der Mannschaft zu verbessern, damit sie gut auf das erste Spiel am 8. Oktober in Obergünzburg vorbereitet ist, ehe es am 22. Oktober zum ersten Mal zu Hause ans Netz geht. nr