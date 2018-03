Mitwitzer "Zweite" steht vor wichtigem Heimspiel

Obwohl in der Kreisliga 2 der letzte Vorrundenspieltag auf dem Programm steht, kann vermutlich kein Herbstmeister gekürt werden, da die Anwärter unterschiedlich viele Spiele absolviert haben. Auf drei Plätzen wird schon heute gespielt.



Samstag

SV W/Neuengrün -

FC Burgkunstadt

Für Platz 1 oder 2 wird es bei den "Wölfen" (5.) vermutlich nicht mehr reichen, und das war ja auch nicht das Saisonziel. Sie sind allerdings stark genug, um den FC Burgkunstadt (2.) vor ernstliche Probleme zu stellen. Allerdings hat der starke Aufsteiger zehn seiner erst zwölf Saisonspiele gewonnen. Anstoß ist heute um 15 Uhr.



ASV Kleintettau -

TSV Weißenbrunn

Der ASV Kleintettau (1.) hat erneut Federn gelassen und liegt nur noch zwei Punkte vorn. Um die Tabellenführung vorerst zu verteidigen, müssen ab 16 Uhr die drei Punkte gegen den TSV Weißenbrunn (6.) verbucht werden. Das wird kein Selbstgänger, denn die Gäste sind auswärts sehr stark.



FC Mitwitz II - SG Roth-Main

Nach einer Durststrecke wäre es für den FC Mitwitz II (14.) an der Zeit, endlich den vierten Saisonsieg zu verbuchen. Bei einer Niederlage würde sich die Lage dagegen zuspitzen, denn dann würde der Gast von der SG Roth-Main (16.) den Rückstand auf einen Zähler verringern (Anstoß 16 Uhr).



Sonntag

SV Friesen II -

DJK-SV Neufang

Beide Kontrahenten liegen im Mittelfeld, wobei sich den Friesenern (11.) morgen die Möglichkeit bietet, zum DJK-SV Neufang (8.) nach Punkten aufzuschließen. Der Aufsteiger hat allerdings mehr Punkte auswärts geholt als daheim. Daran will er anknüpfen.



FC Kronach -

TSV Ludwigsstadt

Dass die Kronacher (15.) stärker spielen können als zuletzt in Steinberg, haben sie schon gezeigt. Das müssen sie aber in den nächsten Wochen wieder tun, ansonsten werden sie auf einem Abstiegsplatz überwintern. Vom TSV Ludwigsstadt (7.) werden sie jedenfalls keine Schützenhilfe erhalten.



SC Jura Arnstein -

TSV Steinberg

Die Steinberger (10.) haben sich etwas von den Relegationsplätzen abgesetzt. Aber erst wenn sie morgen nachlegen könnten, wäre etwas Entspannung angesagt. Die Aufgabe in Arnstein (12.) wird allerdings schwierig. In der letzten Saison gab es einen 3:2-Sieg auf dem Jura und eine 0:8-Schlappe daheim.



SCW Obermain -

FC Marktgraitz

Nach der Niederlage im Verfolgerduell sind die Plätze 1 und 2 für den SCW Obermain (4.) vorerst außer Reichweite. Gegen den wieder erstarkten FC Marktgraitz (9.) droht morgen erneut Ungemach.



FC Stockheim -

TSV Marktzeuln

Der FC Stockheim (13.) hat es verpasst, den Relegationsplatz zu verlassen. Und auch morgen (ab 16 Uhr) wird es nicht einfach, denn der TSV Marktzeuln (3.) gehört zu den fleißigsten Punktesammlern der vergangenen Wochen und hat den sofortigen Wiederaufstieg noch lange nicht abgehakt. Dennoch wollen die "Bergleute" punkten. han