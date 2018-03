Mitwitzer Feinschliff in Sokolov

Christoph Böger



Die Kicker des FC Mitwitz trainieren in diesen Tagen im Falkenauer Becken. Genauer gesagt im tschechischen Sokolov. Die Stadt liegt an der Mündung der Zwodau in die Eger und nördlich des Kaiserwaldes. Dort hat der Bezirksligist am Donnerstag seine Zelte aufgeschlagen, um sich den Feinschliff für den Re-Start zu holen.

Trainer Johannes Müller und sein Betreuerstab um den emsigen "Blacky" Weißbrodt bieten ihren knapp 30 Spielern erstklassige Trainingsbedingungen. Bisher lief die Vorbereitungsphase nämlich eher schleppend und alles andere als wunschgemäß. Die Motivation während der stupiden Einheiten sank ähnlich schnell wie die Temperaturen.



Grippewelle überstanden

"Wie in jedem Winter hat ein paar von unseren Jungs die Grippewelle eingeholt. Das ist natürlich ärgerlich", sagt Müller. "Außerdem haben wir in Mitwitz halt nicht die Bedingungen wie sie andere Vereine ausnutzen können", blickt der Spielertrainer ein wenig neidisch auf die Ligakonkurrenten aus Coburg, Mönchröden oder Bamberg.

Überall gibt es gut bespielbare Kunstrasenplätze. Im gesamten Landkreis Kronach besteht dagegen keine einzige solche Spielfläche. "Bei uns stand hauptsächlich Lauftraining auf dem Programm, da der Trainingsplatz wie ein Steingarten war."



Trainingsplatz wie Steingarten

Ein paar Einheiten wurden aber auch in der nicht beheizten Mitwitzer Turnhalle durchgezogen, dabei unterstützte wie schon in den letzten Jahren wieder der Neustadter Fitness-Coach Erich Bonengel den akribischen Spielertrainer, der nach wie vor sehr viel Wert auf Ausdauer und Disziplin legt.



Vorfreude aufs Trainingslager

Natürlich war die Vorfreude bei den 28 Spielern der 1. und 2. Mannschaft, die zum Teil bereits gestern und ein paar Nachzügler heute in die Tschechei fuhren, in den letzten Tagen groß. Alle fieberten dem Trainingslager in Tschechien entgegen. Und wer die Mitwitzer Jungs kennt, der weiß, dass trotz der zahlreichen Einheiten, die "Jo" angesetzt hat, der Spaß nicht zu kurz kommt. Teambuilding wird bei den Steinachtalern seit jeher groß geschrieben. Siege in den Vorbereitungsspielen blieben bisher aus: Gegen die Kreisliga-Spitzenmannschaft vom SCW Obermain (1:2) und gegen den Bezirksligisten Spvg Lettenreuth (3:6) zogen Hofmann, Fischer & Co. den Kürzeren. Ein abschließender Test gegen eine gastgebende tschechische Mannschaft ist nicht geplant.

"Natürlich bewerte ich die bisherigen Spiele nicht zu hoch, trotzdem hoffe ich, dass wir uns die nächsten beiden Wochen steigern und uns im Trainingslager in Sokolov auch spielerisch wieder verbessern können", hofft Müller. Die anderen Tests gegen den Landesligisten FC Lichtenfels und gegen die Kreisligisten VfB Einberg und Theisenort wurden wegen schlechter Bedingungen abgesagt.



Rückkehrer Riedel wieder dabei

Neu zum Kader dazugekommen ist nach einer halbjährigen Stippvisite beim SCW Obermain Lukas Riedel. Der Trainer ist froh über dessen Rückkehr, schließlich hat er nun für das Mittelfeld weitere Optionen.

Zur Winterpause belegt er mit seinen Schützlingen den ausgezeichneten 5. Tabellenplatz und ist mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Neun Siege, vier Unentschieden und bisher fünf Niederlagen ergaben ein Torverhältnis von 34:32 - mit dem Aufstieg, aber auch mit dem Abstieg sollte die Müller-Elf in dieser Saison nichts mehr zu tun haben. Die für den Klassenerhalt obligatorischen 40 Punkte sollten kein Problem sein.

Diese Tatsache hält die Mitwitzer bis Sonntag aber keineswegs davon ab, um nicht weit vom See Jezero Michal und nur einen Steinwurf weit entfernten Sokolover Tagebau-Restsee Medard kräftig zu schwitzen.

Dass der Trainingsort der Mitwitzer auch noch in mitten der drei Hügel Kvtnývrch (640 Meter), Spálenývrch (744) und Vítkov (722) liegt, könnte ein gutes Zeichen dafür sein, dass es mit dem FCM dank der schweißtreibenden Zeit in Tschechien schon bald wieder steil bergauf geht.