Mitwitzer Bürger haben das Wort

Es gibt einige Informationen für die Mitwitzer: Am Dienstag, 28. November, findet im Saal des Gasthofes Wasserschloss eine Bürgerversammlung statt. Neben dem eigentlichen Zweck einer Bürgerversammlung, den Bürgern eine Mitbestimmungsmöglichkeit über gemeindliche Angelegenheiten einzuräumen, so Bürgermeister Hans-Peter Laschka in seiner Einladung, stehe die Erörterung der gemeindlichen Entwicklung im Mittelpunkt der Bürgerversammlung.

Folgende Themenbereiche sind vorgesehen: Einwohnerentwicklung, finanzielle Lage der Gemeinde, Rückblick auf durchgeführte Maßnahmen, Ausblick auf künftige Vorhaben, Gestaltung der Ortsmitte, Areal Kronacher Straße 1 bis 3, Fortführung der Planungen am "südwestlichen Ortsausgang", Restmaßnahmen im Randbereich der Ortsdurchfahrt sowie Errichtung eines Hortes für Grundschüler. Beginn der Versammlung ist um 19 Uhr. red