"Mittwochsradler" werben für Zeil

"Genau von solchen Initiativen lebt unsere Stadt und unser Jubiläumsjahr", freut sich Bürgermeister Thomas Stadelmann, als er die "Mittwochsradler"mit Kurt Markert und Willi Greubel im Rathaus empfing.

Wie der Name schon sagt, ist die Gruppe von Frauen und Männern jeden Mittwoch mit ihren Fahrrädern unterwegs. Seit zehn Jahren veranstalten sie außerdem jährlich eine Fahrradwallfahrt zu verschiedenen Zielen. Während der diesjährigen Winterpause griffen sie den schon länger gehegten Wunsch nach einem einheitlichen Gruppen-Trikot auf und schlugen den Bogen zur Zeiler 1000-Jahr-Feier, die heuer begangen wird.

Weil ein ordentliches Radtrikot nicht ganz billig ist, wurden Sponsoren gesucht. Vier Firmen in Zeil waren als Unterstützter schnell gefunden.

Bürgermeister Thomas Stadelmann freut sich, dass die Radelgruppe jetzt in den Zeiler Stadtfarben, mit dem Wappen und dem Hinweis auf die 1000-Jahr-Feier unterwegs ist. "Jetzt seid ihr mehr denn je Botschafter unserer Stadt", sagte er und wünschte unfallfreie Fahrten. Die Auftakt-Radtour fiel zwar dem stürmischen Wetter zum Opfer, die Einkehr beim Göller indes nicht, schließlich musste das neue Trikot gefeiert werden.