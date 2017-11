Mittwochs- Café feiert Geburtstag

Am morgigen Mittwoch, 8. November, feiert das Mittwochs-Cafe in Gundelsheim seinen Geburtstag und lädt alle Interessierten zum Mitfeiern ein. Von 9 bis 13 Uhr gibt es an diesem Tag anlässlich des Jubiläums ein spezielles und reichhaltiges Angebot und Programm. Mittlerweile konnte ein hoher fünfstelliger Betrag gespendet und seit 23 Jahren mindestens vier Torten und Kuchen jeden Mittwoch verkauft werden. Das Team spendet dabei nicht nur Zeit, sondern alle köstlich selbstgemachten Waren. Für das leibliche Wohl ist also bestens gesorgt. red