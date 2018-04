Mittelstandsunion hat neuen Kreisvorsitzenden

Die Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der CSU-Mittelstandsunion (MU) Bamberg-Land in Memmelsdorf. Hierzu konnte der Kreisvorsitzende Karl-Heinz Wagner auch den Bezirksvorsitzenden der MU Oberfranken Christian Hübner begrüßen.

Wie den Jahresberichten des Vorsitzenden Karl-Heinz Wagner und des stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Brändlein zu entnehmen war, wurden neben den Veranstaltungen auf Kreisebene auch die Ziele und Anträge auf Landesebene sowie die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag aus Sicht der Mittelstandsunion dargestellt und diskutiert.

Übereinstimmende Meinung war, dass die Mittelstandsunion Anwalt für die Durchsetzung der Interessen der Unternehmen im Mittelstand sei und sich weiter für Bürokratieabbau und die Förderung und Stärkung unserer Heimat als Wirtschaftsstandort einsetzen werde.

Nachdem der bisherige Kreisvorsitzende bereits im Vorfeld erklärt hatte, für das Amt des Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung zu stehen, war für diese wichtige Position ein Nachfolger zu finden. Hierzu wurde von der Versammlung Rudolf Schramm aus Memmelsdorf vorgeschlagen. Da dieser erst seit 2017 Mitglied der MU ist, war es ihm wichtig, der Versammlung seine persönliche Situation, seinen beruflichen Werdegang und seine Erfahrungen als Unternehmer, aber auch seine Ziele innerhalb der CSU-MU darzustellen. Die Vorstellung überzeugte die Mitglieder und seine Wahl zum Kreisvorsitzenden erfolgte einstimmig.

Als seine Stellvertreter wurden Thomas Brändlein, Peter Ludwig und Heinrich Stöcklein gewählt. Im Amt bestätigt wurde als Schatzmeister Georg Pfister. Als Kassenprüfer wurden Paul Schonath und Leo Voran bestellt. Beisitzer wurden Karl-Heinz Wagner, Bernhard Ziegmann, Andreas Saal und Thomas Schneider. Abschließend wurden für die Vorstandswahlen auf Bezirks- und Landesebene auch hierzu die Delegierten und Ersatzdelegierten gewählt.

Der neue Kreisvorsitzende Rudolf Schramm nannte als wesentliche Ziele im Kreisverband die Gewinnung neuer Mitglieder, die Kontakte innerhalb der Mitgliedsunternehmen zu intensivieren und die Internetpräsenz aufzubauen.

Die konstituierende Sitzung des Kreisvorstandes findet am 16. April um 19 Uhr im Hotel-Brauereigasthof Drei Kronen in Memmelsdorf statt. red