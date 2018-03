Mittelschule Ebern in Unterfranken vorn

Die Mittelschule Ebern stellt die beste Schwimmmannschaft in Unterfranken. Die Mädchen der Mittelschule hatten sich mit Platz 1 beim Kreisfinale in Zeil für das Bezirksfinale in Höchberg qualifiziert.

Weil die gegnerische Mannschaft nicht antrat, waren die Mädchen aus Ebern praktisch konkurrenzlos und somit Meister in Unterfranken. Trotzdem gaben alle ihr Bestes und konnten ihre geschwommene Zeit vom Kreisfinale nochmals verbessern. Am Donnerstag, 19. April, geht es weiter zum bayerischen Finale nach Bayreuth. Mit sehr guten Zeiten ragten heraus: Lisa Schmidt-Hammer (Klasse 9c) über 50 m Rücken (46,94 Sek.), 50 m Brust (46,5 Sek.) und 50 m Freistil (41,3 Sek.), Carolin Jakob (8c) über 50 m Brust (47,3 Sek.) und 50 m Freistil (38,46 Sek.), Samantha Voth (9b) über 50 m Rücken (47,28 Sek.) und 50 m Freistil (43,83 Sek.) und Alina Langbein (9a) über 50 m Freistil (41,92 Sek.). Zum Erfolg beigetragen haben auch Alicia Apel (8c), Alea Genslein (7b), Lana Schwarz (7b), Nadine Klemm (6b) und Jana Will (9c). Die Eberner Jungen hatten einen starken Gegner aus Zeil, dem sie wie beim Kreisfinale unterlagen.

Sie sind nun Vizemeister in Unterfranken. Für die Mittelschule Ebern schwammen Jan Senff (Klasse 8c), Dennis Adam (8c), Julius Meyer (7a), Alexander Michel (8b), Bastian Schmidt (8b), Markus Jakob (5b), Lukas Klemm (9c), Lars Krumpholz (9b) und Jannik Suchy (7a). Die Mannschaften trainierten und betreuten Christel Lachmann, Sylvia Haagen-Kaim und Manfred Michel. red