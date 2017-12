Mittelalterfreunde strömen herbei

Schauplatz des mittelalterlichen Treibens sind der Schlosshof, der dazugehörige Gutshof und eine Wiese hinter dem Dorfweiher, wo über Tage buntes Lagerleben herrscht. Gaukler, Ritter, Bauern, Mägde, Feuerkünstler, Messerschleifer, Handwerker und Händler beherrschen mit einem reichhaltigen Vorstellungsprogramm das Ortsbild - wegen des günstig liegenden Feiertags - noch bis zum Feiertagsdienstag.

Wie zweiter Bürgermeister Günther Stottele beim Auftakt sagte, sollte die Kirchweih aufgepäppelt werden. Da sei der Zuzug der Familie von Michael und Renate Vielhuber sehr gelegen gewesen, denn sie hätten Ideen und Know-how für den besonderen Markt eingebracht. Im Organisationsgremium sind neben der Gemeinde und Familie Vielhuber noch die Schlossbesitzer-Familie Monika und Karl Otto von Deuster engagiert. Nach Ansicht von Stottele bedeutet dies für die Vereine und die Dorfgemeinschaft ein sichtbares Zusammenrücken, weg von einer Eigenbrötlerei.



Auf den Deuster-Anwesen

Die Familie von Deuster stellt für das mittelalterliche Marktgeschehen und Treiben ihre Anwesen bereit, "wenn's mit Qualität verbunden ist und nicht mit Faschingskostümen", wie Monika von Deuster betont. Sie verweist auch darauf, dass Burgpreppach mit der Verleihung des Marktrechtes 1699 einen Michaeli-Markt abhielt, zeitlich also genau an dem jetzigen Kirchweihwochenende. Der heilige Michael ziert nämlich die Kanzel der evangelischen Kirche von Burgpreppach.



Gleichgesinnte treffen sich

In einem großen Lager hinter dem Schlossweiher bilden die Akteure des Mittelaltermarktes einen "eingeschworenen Haufen". Solche Gelegenheiten nehme sie seit Jahren gerne als Freundetreffen wahr, wie Teilnehmerin Verena Schäfer aus Neutraubling bei Regensburg erzählt. Sie sitzt vor ihrem Zelt im Lager. Mit Nadel und Wollfaden arbeitet sie an einem Wollband. Für sie werde hier das Mittelalter lebendig, sagt sie. In Museen recherchiert sie Zeit und Regionen, Materialien und Verarbeitungsweisen der Wollzubereitung. Ihre Wolle färbt sie ausschließlich mit pflanzlichen Stoffen. Sie empfindet es im Umfeld eines solchen Marktes lockerer als im Museum, sich mit dem Mittelalter zu beschäftigen.



Eine andere Geschwindigkeit

Für sie bedeutet es wie für viele Mitwirkende einen Ausstieg aus dem Alltag, das Einnehmen einer anderen Geschwindigkeit, wie sie sagt, und eine geistige Erholung vom beruflichen Leben. Für sie ist es ein Hobby, und wenn sie nebenbei noch ein paar Produkte verkaufen kann, umso besser. Es gebe immer mehr Menschen, die einem solchen Leben "back to the roots", also zurück zu den Wurzeln, etwas abgewinnen könnten.

Mittelalterliches Essen wird an verschiedenen Ständen feilgeboten, in der Regel vor Ort vor den Augen der Kunden zubereitet. Das ungarische Ehepaar Katalin und Sandor Ilias-Nagy zeigt die Herstellung von leckerem Baum-Striezel. Es handelt sich dabei um transsilvanischen Baumkuchen, wobei ein Hefeteig in eine Schlange geformt auf ein Holz gewickelt und bei 200 Grad etwa zehn Minuten gebacken wird.

Renate Vielhuber betont, es gehe in dem kleinen Ort Burgpreppach nicht um Kommerz, vielmehr um ein freundschaftliches Treffen. Ein glänzendes Beispiel sei das szenische Darstellen einer Gerichtsverhandlung, bei der "Mittelalter-Spielkinder" mit viel Spaß und Engagement frei improvisierten, sehr zur Freude der Besucher.

Der Rahmen für den Markt werde von allen Teilnehmern sehr ernst genommen, betont Renate Vielhuber. Verboten sei Plastik, alle Materialien im Lager und den Verkaufsständen müssten sich im Mittelalter wiederfinden können. Verkäufer müssen mittelalterlich gekleidet sein. Durch eben solche Mittelalteraktivitäten lebten alte Handwerksberufe weiter. Zum Beispiel der Schmied, der aus einem Stück Eisen Gebrauchsgegenstände formt. Man kann ihm dabei zuschauen.



Verein gegründet

Sie erlebten die Gemeinde Burgpreppach als sehr freundlichen und wohlwollenden Partner, sagte Renate Vielhuber zu Beginn des Marktes. Auch neben dem Kirchweihrummel könne der Markt ungestört seinen Platz einnehmen. Vor wenigen Wochen habe man den Verein "Freunde des Mittelalters zu Burgpreppach" gegründet, berichtet sie. Interessenten sollten etwaige Schwellenangst überwinden und beitreten.

Fantasie und Spiel - oder Realität und Ernst? Was verkörpert der Mittelaltermarkt? Wohl von jedem etwas, und manchmal scheinen die Grenzen zu verschwimmen. Renate Vielhuber nennt die Akteure "Mittelalter-Spielkinder" und Monika von Deuster spricht von "Qualität", der Markt sei kein Kostümfest. Vielmehr schlüpften Menschen in die Kleidung des Mittelalters und begäben sich damit auch in neue Rollen. Und sie bekämen einen Blick darauf, wie die Vorfahren einmal gelebt haben.