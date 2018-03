Mittagstisch für Senioren

Am Dienstag, 3. April, veranstaltet die Kasa (Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit) der Diakonie Kulmbach wieder den Mittagstisch "Auf Rädern zum Essen" für ältere Menschen. Dieses Mal werden für einen geringen Unkostenbeitrag Gemüsecremesuppe, Schweinekrustenbraten mit Klößen und Rosenkohl sowie Kuchen serviert. Beginn ist um 10.30 Uhr.

Helene Gust geht mit den Senioren auf Spurensuche, woher Sprichwörter stammen. Gegen einen geringen Beitrag kann auch ein Fahrdienst gestellt werden. Anmeldung ist bis Donnerstag 29. März in der Geschäftsstelle, Klostergasse 8 oder telefonisch unter 09221/92920 möglich. "Auf Rädern zum Essen" in Kulmbach wird unterstützt durch die evangelisch-lutherische. Kirchengemeinde Kulmbach-Petrikirche und die evangelisch-lutherische Gesamtkirchengemeinde Kulmbach. Die Idee dabei ist, ältere, oft allein lebende Menschen in die Gemeinschaft einzubinden und Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. red