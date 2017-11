Mitsänger für Konzert in der Kirche gesucht

red



Am Sonntag, 10. Dezember, gibt es in der Erlöserkirche um 19.30 Uhr das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, davon die Kantaten I bis III zu hören. Das Besondere: Es singt ein Projektchor, der sich aus Menschen zusammensetzt, die das Werk so gut kennen und können, dass sie aus purer Lust am Mitsingen aus allen Richtungen der Republik nur für diesen Tag zusammenkommen.Vom Allgäu und von Aschaffenburg über Würzburg bis nach Bonn haben sich bereits Sänger gemeldet, die an diesem Projekt teilnehmen. Vorrangig werden nun noch Bässe gesucht. Am Nachmittag gibt es eine Chor-Generalprobe. Am Tag davor gibt es eventuell eine zusätzliche Hauptprobe. Es spielt das erweiterte Kammerorchester Bad Kissingen. Anmeldung unter joerg.woeltche@elkb.de oder joerg@woeltche.de