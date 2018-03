Mitreißender Blues und Rock

Fast Eddys Blue Band gastiert am Samstag, 10. März, ab 20 Uhr in der Rathaushalle in Haßfurt. Die Gruppe wurde 1990 von dem in London geborenen Bluesrock-Sänger Eddy Wilkinson gegründet. Ihr unverwechselbarer Stil wird geprägt von mitreißendem Blues und Rock mit leichten Elementen aus Soul und Funk. Getragen von Eddys unverwechselbarer und ausdrucksstarker Stimme - Blues, der aus der Seele kommt - und seinem Bühnenauftritt ist jede Show ein Feuerwerk aus Humor, Leidenschaft und musikalischer Power, wie das Kulturamt als Veranstalter mitteilte. Der Stil der Band wird maßgeblich beeinflusst von Größen wie B.B. King, Freddie King, Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter, Willy Dixon, Jimmy Reed oder The Fabulous Thunderbirds. Bisher hat die Band vier Studio-CDs und eine Live-CD produziert. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Telefon 09521/688228. red