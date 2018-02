"Mitnahmebänke" angeregt

Das Bündnis für Familien und Senioren der Gemeinde hatte zu einem Bürgerforum eingeladen. Zahlreiche Bürger kamen in den Rats- und Kultursaal, wo Koordinator Thomas Zettelmeier die Angebote für Familien und Senioren in der Gemeinde vorstellte. Er verwies auf zusätzliche Angebote in Knetzgau. So wird die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schule durch die Ferienbetreuung abgerundet und Eltern werden auch in Ferienzeiten unterstützt. Die Mittagsbetreuung in der Schule mit Hausaufgabenbetreuung ist für alle Kinder kostenlos. Hinzu kommen noch viele Freizeitmöglichkeiten, Mitwirkungsmöglichkeiten über den Bürgerdienst "Bündnis für Familien und Senioren" und die Unterstützung von Senioren, etwa durch den Bürgerbus.

Danach konnten sich die Gäste austauschen sowie Wünsche und Ideen vortragen. "Mitnahmebänke" wären eine Aufwertung der Mobilität. Sie stehen an Ortsausgängen und zeigen Autofahrern an, dass Personen, die auf ihnen sitzen, in den nächsten Ort mitgenommen werden möchten. Jugendliche trugen ihren Wunsch nach einem Skaterpark vor. Eine zusätzliche Bushaltestelle in Oberschwappach im Sommertal war ebenfalls ein Wunsch einiger Jugendlicher, ebenso ein Jugendtreff in Knetzgau. Auch eine Fußgängerampel an der Kreuzung Hauptstraße/Westheimer Straße wurde angesprochen.

Bürgermeister Stefan Paulus (CWG, SPD) erklärte, die Umsetzung einiger Ideen könne er sich durchaus vorstellen. Er werde sie mit Verwaltung und Gemeinderat besprechen. red