Mitgründer geehrt

Die CSU Unterhaid konnte in diesen Tagen auf ihr 50-jähriges Bestehen zurückblicken. Im Rahmen eines Jubiläumsabends konnte Ortsvorsitzender Dietmar Then neben dem Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn und Parteifreunden aus Oberhaid auch drei Gründungsmitglieder der Unterhaider CSU begrüßen.

Nach einem Bericht des Abgeordneten zur aktuellen politischen Lage in Berlin wies Ortsvorsitzender Dietmar Then in einer kurzen Ansprache auf die Bedeutung des CSU-Ortsverbands für Unterhaid hin. Der habe sich in den zurückliegenden Jahren immer als stabile Größe erwiesen. Stets sei man darum bemüht gewesen, dass kommunalpolitisch vernünftige Lösungen im Interesse der Bürger und der Gemeinde realisiert wurden. Das Angebot auch geselliger Veranstaltungen habe diese Aktivitäten sinnvoll ergänzt.

Die Kontinuität und Stabilität der Unterhaider CSU komme auch dadurch zum Ausdruck, dass man sich wieder im Gasthaus Mohl versammelt habe, dem Ort, an dem die CSU Unterhaid aus der Taufe gehoben worden sei. Mit Blick auf den Idealismus und das Engagement der Gründungsmitglieder rief Then die Anwesenden dazu auf, sich auch in politisch unsicherer gewordenen Zeiten zu engagieren. Gerade vor Ort, in den Gemeinden, sei dieses Engagement unverzichtbar und notwendig. Jeder sollte sich zum Wohl des Ganzen einbringen, so gut er eben könne.

Abschließend nahm der Ortsvorsitzende zusammen mit MdB Silberhorn die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Das Gründungsmitglied Edwin Saar konnte für 55-jährige Zugehörigkeit zur CSU geehrt werden. Über mehr als drei Jahrzehnte habe Saar die Geschicke des Ortsverbands wesentlich mitbestimmt, so Then. Für 50-jährige Parteizugehörigkeit wurden die Gründungsmitglieder Franz Genslein und Johann Popp ausgezeichnet, für 40 Jahre Georg Mohl und Erwin Then. red