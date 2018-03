Mitgliederwerbung forciert

Viele Aufgaben und Ziele hatten sich die Mitglieder der Feuerwehr Frohnlach für das letzte Jahr gesteckt. Da es nicht einfach war, diese zu realisieren, wird auch heuer daran gearbeitet werden. Bei der Hauptversammlung ging Kommandant Hilmar Schaller näher darauf ein. "Die Mitgliederwerbung für die Feuerwehr und für den Verein muss weiterhin oberste Priorität für uns haben", kündigte er an. Die gestartete Werbeaktion im vergangenen Jahr sei sehr ernüchternd gewesen. In jeden Briefkasten seien Flyer eingeworfen worden, sie hätten jedoch keine Neuzugänge gebracht. Dennoch werde weiterhin versucht, insbesondere Jüngere für den Dienst zu gewinnen. Ideen hierzu würden gerne angenommen.

Für die zwölf Einsätze erbrachten die Dienstleistenden 123 Stunden. Zahlreiche Lehrgänge wurden besucht sowie 24 Übungen und verschiedene Arbeitseinsätze durchgeführt. Zudem leisteten die Aktiven 225 Stunden an Wartungs- und Umbauarbeiten. Erfolgreich hat Pascal Wöhner der Lehrgang Sonder- und Wegerecht sowie den des Gerätewarts absolviert.

Auch wenn es keine Jugendlichen in der Wehr gebe, sei der Neuzugang von Jonas Wittmann im Bereich der unter Zwölfjährigen erfreulich. Dieser sei zwar in der Oberfüllbacher Kinderfeuerwehr "Löschwichtel" aktiv, erscheine aber auch immer zu den Diensten der Frohnlacher Aktiven, berichtete stellvertretender Jugendwart Pascal Wöhner.

Vorsitzender Bernhard Kreul berichtete, der Verein habe 57 Mitglieder. "Bei der Frohnlacher Wehr tut sich einiges", stellte Bürgermeister Bernd Reisenweber fest. Er machte deutlich, dass die Wehr mit ihren Aktivitäten und Veranstaltungen einen Beitrag zur Belebung der Dorfgemeinschaft und für die Kameradschaft leiste. ake