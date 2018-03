Mitgliederversammlung von Ver.di Forchheim

Die Mitgliederversammlung des Ver.di-Ortsvereins Forchheim findet am Montag, 19. März, um 18 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses "Marktplatz" in Forchheim statt. Alle vier Jahre werden in Ver.di die ehrenamtlichen Vorstände neu gewählt, Bilanz gezogen über die Arbeit in der vergangenen Periode und neue Vorhaben besprochen. Um die Arbeit zu gestalten und aktiv zu bleiben, braucht der Ortsverein die Unterstützung der Mitglieder im Raum Forchheim. red