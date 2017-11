Mitgliederversammlung der Freien Wähler

Der Ortsverband der Freien Wähler Himmelkron-Lanzendorf-Gössenreuth lädt am Freitag, 17. November, um 19.30 Uhr zur Mitgliederversammlung in den Gasthof "Zum Roten Ochsen" ein. Nach den Rechenschaftsberichten besteht im Anschluss an den offiziellen Teil die Möglichkeit, mit den Gemeinderäten der Freien Wähler über aktuelle Themen in der Gemeinde Himmelkron zu diskutieren. Es stehen Neuwahlen auf der Tagesordnung. rei