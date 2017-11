Mitglieder ziehen Bilanz

In einer gut besuchten Mitgliederversammlung des Christlichen Bürgerblock (CBB-FW) gaben Stadtrats- und Kreistagsmitglieder einen Überblick über das abgelaufene Jahr und einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Kreisräte berichteten über die im Kreistag beschlossenen Großbaumaßnahmen, wie der Erweiterungsneubau des Landratsamtes, der energetischen Sanierung des jetzigen Landratsamtsgebäudes und dem Neubau des BBZ in Münnerstadt. Mit Freude wurde auch aufgenommen, dass in den nächsten Jahren eine Generalsanierung des Frobenius-Gymnasiums in Hammelburg erfolgen wird. Ein großes Lob galt auch der Landkreisverwaltung und der Geschäftsleitung der Carl von Heß'schen Stiftung, die mit viel Energie alle Seniorenheime im Landkreis auf den neusten Stand gebracht haben.

Größere Diskussion ergaben sich über den Umbau des Kaufhauses zum Bürgerhaus. Der CBB stehe hinter dem Umbau des Kaufhauses zu einem Bürgerhaus, hieß es in der Versammlung. Allerdings wurden das Ausschreibungsverfahren und die Art des Wettbewerbes in Frage gestellt. Es könne nach Meinung der Mitglieder nicht sein, dass nach Auslobung des 1. Preises keine oder kaum noch Veränderungen an den Plänen möglich seien. Außerdem wurden die enorm hohen Kosten angesprochen. Bedauert wurde von den Versammlungsteilnehmern, dass sich der Umbau der Bahnhofstraße und die damit verbundene Verkehrsregelung so lange hinziehe. Zukünftiges Augenmerk des CBB werde sein, die Planung und Umgestaltung des Bleichrasens nach dem Abbau der alten Saalebrücke voranzutreiben sowie neue Gewerbeflächen zu schaffen. Zum Abschluss dankte Ehrenvorsitzender Edgar Hirt der Vorstandschaft und den äußerst engagierten Kreis- und Stadträten für die im abgelaufenen Vereinsjahr geleistete Arbeit. Sein Dank ging auch an die Mitglieder, die bei vielen Aktionen die Vorstandschaft und Mandatsträger unterstützen. red