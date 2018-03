Mitglieder schätzen das Angebot

In sein Clubheim am Frauenauracher Bootshafen, direkt am Rhein-Main-Donau-Kanal, hatte der Verwaltungsrat die Mitglieder des Sportbootsclubs (SBC) Herzogenaurach zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Vorsitzender Roland Kummeth drückte seine Freude darüber aus, dass von den 62 erwachsenen Mitgliedern des Clubs 41 dieser Einladung Folge leisteten. "Dies zeigt meines Erachtens, wie erfolgreich und interessant wir hier unser Clubleben gestalten", erklärte Kummeth zu Beginn der Veranstaltung, bei der auch die turnusmäßigen Neuwahlen auf dem Programm standen.

Zu Beginn ließ Kummeth die vergangene Wahlperiode Revue passieren, in der die Mitglieder ein reichhaltiges Clubprogramm genießen konnten. Neben den sportbootlichen Veranstaltungen sorgten aber auch die geselligen Termine für reges Interesse der Vereinsmitglieder und Freunde des SBC Herzogenaurach. So durften diese einen "Russischen Abend" mit Leckereien, aber auch einen "Irischen Abend" mit entsprechenden Speisen und Getränken erleben. Weitere Höhepunkte bildeten die alljährlich stattfindende Absolventenfeier der Führerschein- und Funkscheinabsolventen so wie das Hafenfest des Vereins. Auch hier konnte man eine rege und steigende Teilnehmerzahl feststellen, ebenso wie beim Vereinsausflug, der im Herbst in das Rheinland führte.



Führerschein und Funkausbildung

Einen besonderen Stellenwert hat beim SBC Herzogenaurach die Führerschein-Ausbildung zu den Sportbootführerscheinen Binnen- und Seebereich. "Diese Ausbildungen bietet der SBC zu fast unschlagbaren guten Bedingungen an", so Kummeth weiter in seinem Bericht. Des Weiteren bietet der Club den Interessierten aber auch an, den Funkschein für den Binnen- und für den Seebereich zu erwerben. Auch wird noch die Ausbildung zum FKN-Schein, der zum Erwerb und Nutzen von pyrotechnischen Seenotrettungssignalen nötig ist, angeboten. Ausdrücklich dankte Kummeth zu diesem Anlass den ehrenamtlich tätigen Ausbildern des Vereines, die diese hohe Qualität der Ausbildung garantierten.

Abschließend wurde im Bericht des Vorsitzenden wie gleichfalls in dem Bericht des Kassiers festgestellt, dass sich der SBC Herzogenaurach auf solidem finanziellen Boden befindet, mit genug Polster, um die geplanten Investitionen zu tätigen.

Bei den Neuwahlen zum Vorstand des SBC Herzogenaurach wurden einstimmig für die nächsten zwei Jahre gewählt: bestätigt als Erster Vorsitzender: Roland Kummeth, neu gewählt zum Zweiten Vorsitzenden: Imran Hassen, zum Kassier neu bestimmt wurde Rainer Möckel, bestätigt wurde als Hafenmeister Harald Beißer und als technischer Leiter Jens Dikomey. Als Schriftführer wurde Rainer Lang wiedergewählt. Zu weiteren Beisitzern wurden Hans Bauer und Jens Dettmann gewählt. Als Revisoren agieren weiter für zwei Jahre Karina Ravenscroft und Johannes Schwardt.

Vorstand Roland Kummeth bedankte sich abschließend bei allen Mitgliedern, die sich für diese Funktionen zur Verfügung gestellt haben und auch bei denen, die nicht mehr zur Wahl antraten, für ihr Engagement und drückte seine Hoffnung aus, dass damit die Weichen für ein weiteres erfolgreiches Vereinsleben gestellt worden sind. red