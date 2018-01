"Mitfahrerbänkla" vor dem Rathaus?

Veronika schadeck



Nordhalben — Mit der Errichtung von "Mitfahrerbänkla" etabliert der Markt Nordhalben ein eigenes, im Landkreis Kronach einmaliges Nahverkehrskonzept. Wie Bürgermeister Michael Pöhnlein (FW) erklärte, denkt man dabei an die Aufstellung von Sitzbänken an verschiedenen Stellen innerhalb der Gemeinde, wie beispielsweise am Rathaus, Schwimmbad, Arzt, Friedhof etc. Diese werden als Mitfahrerbänkla gekennzeichnet. Bürger können an diesem Platz entsprechend ein Schild zeigen, zu welchen Ortspunkt sie innerhalb der Gemeinde möchten. Vorbeifahrende Autofahrer können diese dann zum gewünschten Ziel mitnehmen. Jeder Autofahrer, der seinen Beitrag zum Mitfahrerbänkla leisten möchte, wird gebeten, sich bei der Gemeinde zu melden. Führerschein und Kfz- und Versicherungsschein müssen der Sicherheit wegen registriert werden. Danach bekommen deren Autos entsprechende Aufkleber, die darauf hinweisen, dass sie Personen im Rahmen des Projekts "Mitfahrerbänkla" befördern können.

Im Frühjahr 2018 will der Markt damit starten. Bis dahin sollen Aufkleber und Schilder etc. erstellt werden. Man will bei diesem Konzept auch versuchen, die bisher nicht bedienten Verbindungen in den Landkreis Hof (Geroldsgrün, Naila, Bad Steben), nach Thüringen (Bad Lobenstein, Wurzbach) sowie Richtung Teuschnitz und Tettau zu aktivieren. Der Gemeinderat sieht deshalb das Konzept als wichtige Ergänzung zum bestehenden ÖPNV und nicht als Konkurrenz.

Die Belebung des Tourismus war ein weiteres Thema. Dabei stellte sich Sandra Heinz vom Tourismusverband Oberes Rodachtal vor. Sie wies darauf hin, dass die Übernachtungen - nicht zuletzt wegen der Situation im Aparthotel in Steinweisen - zurückgegangen seien. Sie sprach von einem geplanten Treffen mit den Gastronomen. Diese müssten entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Sie sprach von einer wunderschönen Landschaft. "Geschichte ist hier erlebbar".

Die Gastronomen tun sich trotz der schönen Landschaft schwer, sich den Herausforderungen zu stellen. Es sei schwierig, Fachpersonal in der Gastronomie zu finden, so Ralf Ellinger (FW).

Manfred Köstner (CSU) fragte die Tourismusbeauftragte, wie sie denn den Wert der Region in Szene setzen wolle. Darauf antwortete Sandra Heinz, dass sie den Eindruck habe, dass die Einheimischen gar nicht zu schätzen wissen, was sie haben.

Bürgermeister Michael Pöhnlein meinte, dass man nur "kleine Bausteine" für eine Steigerung des Tourismus legen könnte, bei größeren Projekten benötige man Unterstützung seitens des Staats.



Grünes Licht

Grünes Licht gab es für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes am Schwimmbad durch Karl Roth. Es sollen 16 Wohnmobilstellplätze geschaffen werden. Das Areal soll mit einer Stromsäule, Wasserhähnen und WLAN-Anschluss ausgestattet werden.

Bezüglich der Nordwaldhalle regte Hans Blinzler (CSU) an, doch mehr als nur einen Duschraum offen zu lassen. "Die Nordwaldhalle ist eine Sparkasse und für Nordhalben zu groß!", so der Bürgermeister. Er wies darauf hin, dass das Gremium sich demnächst mit dieser Halle werde beschäftigen müssen. Es werde schon derzeit versucht, das vorhandene Defizit zu minimieren. Beispielsweise durch Veranstaltungen. In diesem Zusammenhang wies Pöhnlein auf darauf hin, dass die Nordwaldhalle vom 3. bis 5. November zu einem Indoor-Spielplatz umfunktioniert wird.



Dreharbeiten als Chance

Er bat auch wegen dem derzeit laufenden Filmdreh die Bevölkerung um Verständnis wegen der Einschränkungen und vorhandener Straßensperrungen. Dass dort derzeit die Filmcrew präsent ist, bezeichnete Pöhnlein als Chance.

Michael Wunder (CSU) appellierte an die Gemeinde, noch vor Allerheiligen das Friedhofstor richten zu lassen.