Miteinander essen verbindet Menschen weltweit über alle Grenzen hinweg

"Ein supertoller Event mit vielen unterschiedlichen Menschen, super Essen und was nebenbei an Informationen weitergegeben wurde - genial!" So die Meinung der 30 Teilnehmer des zweiten syrischen Kochkurses in der Berufsschule in Kronach.

Es ist ein interkulturelles Ereignis - eintauchen in die orientalische Küche und neben dem Kochen Arabisch, Farsi oder Dari lernen. Die Köchinnen Solafa, Hazar und Lupna aus Syrien verstanden es, in kurzer Zeit 28 Menschen anzuleiten und mit ihnen ein Viel-Gänge-Menü zu zaubern. Gekocht wurden Fatteh, Hommos und Baba ganog - Vorspeisen die schon bei der Vorbereitung hungrig machten. Kabab betengan und Maklobeh als Hauptgerichte mit und ohne Fleisch, damit auch die Vegetarier nicht zu kurz kamen. Als krönenden Abschluss gab es Katayef und Maamol belgeben - Nachspeisen, die auf der Zunge zergingen. Es ist wunderbar, wenn man in einer Schulküche eine Weltreise machen kann: Fünf Nationen waren anzutreffen, aber Verständigungsschwierigkeiten gab es keine. Es wurde Schulter an Schulter geschnippelt, gerührt und vor allem gelacht.

Nach zwei Stunden intensiven Arbeitens, konnte sich das Buffet ehen lassen. Schloss man beim Essen die Augen, konnte man dank der wundervollen Gerüche und des hervorragenden Geschmacks eintauchen in ferne Länder. Schade nur, dass dort Krieg herrscht und die Menschen nicht aus Spaß an der Freude hier sind. Wie sie ihr Schicksal meistern, wurde allerdings immer wieder bewundert. Neben dem Kochen wurde unter anderem über das Trennen von Müll diskutiert, so einfach kann Integration gehen.

Ein ganz großes Dankeschön ging an Barbara Beinke, Hauswirtschaftslehrerin, ohne sie wären die Kochkurse nicht zu organisieren.

Am Donnerstag, 16. November, wird im evangelischen Gemeindehaus in Kronach um 20 Uhr der Film "Die Piroge - das Boot der Hoffnung" gezeigt. Der französisch/senegalesische Film wurde 2012 von Moussa Touré gedreht.

Die interkulturellen Veranstaltungen werden über das Förderprogramm "Miteinander Leben - Ehrenamt verbindet" finanziell unterstützt. Das Koordinationszentrum Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Kronach konnte diesen Fördertopf der Lagfa Bayern und des Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration nutzen. Barbara Heinlein