Mitarbeiter für Besuchsdienst gesucht

Der ökumenische Besuchsdienst des Pflegeheims "Am Staffelberg" sucht neue Mitstreiter. Bereits seit 2005 organisiert dieser Besuchsdienst die Begleitung einzelner Bewohner, die keine Angehörigen in der Nähe haben und somit zumindest vierzehntägig Besuch bekommen. Zudem findet einmal im Monat ein Spielenachmittag statt. Wer Interesse hat, sich in einem dieser Bereiche zu engagieren und den Bewohnern eine Freude zu machen, soll sich bei Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen (Telefonnummer 09573/232) melden. Dort gibt es auch weitere Informationen. red