Mit zwei Holz Vorsprung zum Remis

Die Frauen des SKC Blau-Weiß Kulmbach sicherten sich im Bezirksoberliga-Nachholspiel beim SKK Köttmannsdorf ein 4:4-Unentschieden. Zudem bezwangen die Herren von Blau-Weiß Zaubach im vorgezogenen Bezirksliga-A-Derby den SKC Metzdorf mit 5:1 und gaben so die rote Laterne an die Kulmbacher ab.



Bezirksoberliga, Frauen

SKK Köttmannsdorf -

BW Kulmb. 4:4 (2868:2870)

Petra Bayer sicherte zu Beginn souverän den Mannschaftspunkt für die Kulmbacherinnen. Birgit Reiers musste sich mit zwei Holz geschlagen geben. In der Mittelpaarung verspielten die Blau-Weißen ihren Holzvorsprung. Sandra Rehm und Barbara Dörnhöfer kämpften anschließend um jedes Holz. Rehm holte einen wichtigen Mannschaftspunkt. Dörnhöfer ging im letzten Satz die Luft aus. Doch zwei Holz Vorsprung in der Gesamtkegelwertung reichten für das Unentschieden. bd

Ergebnisse: R. König (474) - B. Reiers (472) 2:2, W. König (455) - P. Bayer (525) 0:4, H. Meth (437) - I. Schneider (425) 2:2, S. Schütz (489) - A. Riedel (430) 3,5:0,5, C. Martin (500) - S. Rehm (534) 1:3, P. König (513) - B. Dörnhöfer (484) 2:2.



Bezirksliga A Männer

SKC Blau Weiss Zaubach -

SKC Metz. 5:1 (2070:1946)

Nach ausgeglichenem Start stand es 1:1 bei 28 Holz Vorsprung für die Gastgeber. In der Schlusspaarung zeigte der Zaubacher Wolfgang Witzgall eine tolle Leistung und legte mit persönlicher Bestleistung von 575 Holz (auf der Heimbahn) den Grundstein zum Sieg für die Zaubacher. ww

Ergebnisse: St. Weinmann (487) - W. Göttlicher (490) 1:3, A. Hildner (499) - A. Boller (468) 2:2, W. Witzgall (575) - I. Wolfgramm (490) 4:0, M. Herold (509) - D. Küfner (498) 3:1.