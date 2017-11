Mit ungewöhnlichem Gefährt unterwegs

Den Fahrer eines Hoverboards kontrollierten Beamte der Coburger Polizeiinspektion am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in der Hindenburgstraße. Der 25-jährige Coburger querte auf Höhe des Parkhauses Post mit seinem ungewöhnlichen Fortbewegungsmittel die Straße. Die Kontrolle ergab eine Vielzahl von straßenverkehrsrechtlichen Verstößen. Zum einen hätte der Mann das Hoverboard im Straßenverkehr grundsätzlich nicht nutzen dürfen und zum anderen hätte er zudem für das Gefährt eine Fahrerlaubnis gebraucht, die er jedoch nicht besaß.

Die Coburger Polizei weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, mit Hoverboards und auch Monowheels im öffentlichen Straßenverkehr zu fahren. Diese Geräte widersprechen gleich mehreren Verordnungen und Gesetzen. Grundsätzlich besteht für so ein Gefährt eine Zulassung- und Versicherungspflicht. Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, besteht grundsätzlich auch eine Fahrerlaubnispflicht. Dem Verkäufer könne keine Schuld gegeben werden. Denn Verkäufer solcher Gefährte seien grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, Hinweise zu geben, unter welchen Umständen diese Fahrzeuge geführt werden dürfen, erklärt die Polizeiinspektion Coburg. pol