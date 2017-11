Mit über ein Promille am Steuer

Weil er unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Wagens saß, brachen Kulmbacher Polizeibeamte die Einkaufsfahrt eines 54-Jährigen aus dem Kulmbacher Landkreis am Samstagmorgen zwangsweise ab. Den Fahrer erwarten jetzt ein Bußgeld und ein Fahrverbot.



Anfangsverdacht bestätigt sich

Kurz vor acht Uhr morgens kontrollierte eine Zivilstreife der Kulmbacher Polizei den Opel-Fahrer in der Albert-Ruckdeschel-Straße. Den Beamten schlug Alkoholgeruch entgegen. Ein erster Test bestätigte den Anfangsverdacht rasch - der Mann hatte mehr als ein Promille Alkohol intus.

Er musste sein Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz stehen lassen und die Beamten zur Wache begleiten. Den Zündschlüssel behielten die Polizisten vorläufig ein. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest in der Inspektion offenbarte schließlich eine Alkoholisierung von 1,06 Promille. Somit lag der Mann knapp unter der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit, weswegen er einem Strafverfahren entging.



500 Euro Bußgeld

Seine Alkoholfahrt ging mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei und einem Monat Fahrverbot somit noch vergleichsweise glimpflich aus. Pol.