Mit Stimmen und dem Kontrabass

Le Bang Bang holen am Samstag, 7. April, die Veranstaltung vom 3. Januar im Rahmen des Kissinger Winterzaubers nach und interpretieren in ihrem Programm "Pure" Popsongs sowie Film- und Jazzklassiker neu. Lediglich mit ihren Stimmen und einem Kontrabass erfüllen die beiden Musiker den Rossini-Saal mit Musik. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de . erhältlich. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Foto: Uli Zrenner-Wolkenstein