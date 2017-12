Mit Spielfreude weiter siegreich

An ihrem zweiten Saisonspieltag in der Bezirksliga Oberfranken zeigten sich die Volleyballer des TV Ebern erneut in prächtiger Verfassung und sprühten nur so von Elan und Spielfreude. Nachdem sie zum Saisonauftakt mit zwei 3:0-Erfolgen aus Schwend zurückgekehrt waren, ließen sie auch am Heimspieltag gegen die VG Forchheim und den SVSW Kemnath nichts anbrennen.

Das Team um Trainer Horst Hanke spielte weitgehend wie aus einem Guss und ließ sich diesmal, wie des öfteren in der Vorsaison passiert, nicht das Spiel des Gegners aufdrängen. Es zog sein eigenes Spiel konzentriert durch, was die Satzergebnisse auch unterstreichen. So stand das Team der VG Forchheim vom ersten Ballwechsel an auf verlorenem Posten, zumal die beiden Eberner Steller Jürgen Grämer und Simon Langenberg ihre Mitspieler ein um das andere Mal gekonnt in "Schussposition" brachten und diese ihre Angriffsbälle kraftvoll im gegnerischen Feld versenkten.

Die Gäste hatten auch bei den Aufschlagsserien von Max Klüpfel, Nils Menzel und Michael Helbig ihre Mühe. Die Hausherren lagen im ersten Durchgang immer vorn, wobei die 17 Punkte der Forchheimer weitgehend aus verschlagenen Bällen der "Turner" resultierten. Noch deutlicher wurde dann die spielerische Überlegenheit der jungen Eberner Garde in den Sätzen 2 und 3, in denen die Gäste nicht den Hauch einer Chance hatten, was die Satzergebnisse von 25:13 und 25:15 unterstreichen.

Noch einen Deut schwächer als Forchheim stellte sich in der folgenden Begegnung der SV SW Kemnath vor, der zwar im Auftaktsatz die Anfangsphase zumindest punktemäßig bis zum 8:8 offen gestaltete, jedoch im weiteren Verlauf der Partie von den Gastgebern spielerisch gesehen in allen Belangen beherrscht wurde.

Druckvolle Aufschläge und Angriffe brachten Kemnath immer wieder in arge Verlegenheit und zwangen den Gast zu einer Fülle von Eigenfehlern. Die Hausherren spielten sich in einen regelrechten Spielrausch, was die Satzgewinne von 25:17, 25:13 und 25:14 auch unterstreichen, wobei es die Gäste dem Tabellenführer auch nicht allzu schwer machten, ohne dabei die Vorstellungen der jungen Eberner Truppe schmälern zu wollen. Der TV Ebern schaut somit dem dritten Spieltag am 16. Dezember bei der SG Neuses mit großer Zuversicht entgegen.

TV Ebern: Langenberg, Menzel, Helbig, Klüpfel, Grämer, E. Hanke, Päckert, Amend di