Mit speziellem Bierdeckel

Ein Tauschtreffen der Brauereiwerbemittel-Sammler findet am Samstag, 2. Dezember, statt. Dazu treffen sich alle interessierten Sammler von Bierkrügen, Gläsern, Bierdeckeln, Etiketten, Ansichtskarten oder sonstigen Brauerei-Utensilien im alten Saal der Gaststätte Wachter-Hösch in Trosdorf, Gemeinde Bischberg.

Rüdiger Hösch hat wieder seine Ausstellung mit Werbemitteln der ehemaligen Wachterbräu geöffnet. Zahlreiche Krüge, Gläser, Flaschen und Bilder zeugen von der bis 1974 tätigen Braustätte.



Extra Tauschtagsdeckel

Weitere Ausstellungsstücke gibt es zu den inzwischen ebenfalls geschlossenen Brauereien Wagner/Roßstadt und Sandler/ Kulmbach. Für Bierdeckelsammler liegt ein extra angefertigter Tauschtagsdeckel auf.

Ab 14 Uhr kann jedermann am 2. Dezember in Trosdorf seine mitgebrachten Sachen zum Verkauf anbieten, kaufen oder tauschen. red