Mit Sommerreifen in Gegenverkehr gerutscht

Bei Schneefall und schneebedeckter Fahrbahn ist in Baiersdorf ein BMW in einer leichten Rechtskurve kurz vor der Zufahrt zum Wertstoffhof geradeaus in den Gegenverkehr gerutscht. Der 50-jährige Erlanger fuhr mit seinem BMW die Staatsstraße von Erlangen kommend in Richtung Baiersdorf. Auf seinem Auto waren noch Sommerreifen montiert. Bei der Rutschpartie stieß er mit einem entgegenkommenden 32-jährigen Seat-Fahrer zusammen. Während der BMW quer zur Fahrbahn zum Stehen kam, rutschte der Seat mit der Fahrzeugfront in den Graben. Die 30-jährige Beifahrerin im Seat wurde leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenaus gebracht. Beide Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 3500 Euro. Der Unfallverursacher muss mit einem dreistelligen Bußgeldbescheid rechnen, wie die Polizei Erlangen-Land mitteilte.