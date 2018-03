Mit Sommerreifen gegen die Mauer

Ein Sachschaden in Höhe von rund 10 400 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag. Beim Befahren einer Rechtskurve in der Dorfstraße im Weisendorfer Ortsteil Buch rutschte ein 35-jähriger Audi-Fahrer gegen 16.30 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen geradeaus von der Fahrbahn und schrammte über einen Mauervorsprung. Die Fahrzeugfront kippte dadurch nach vorne und verkeilte sich. Neben einem Schaden an der Mauer wurden auch ein Mülleimer und ein Stromkasten in Mitleidenschaft gezogen. An dem Audi waren trotz des Schneefalls bereits Sommerreifen angebracht. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war jedoch ein Fall für den Abschlepper.