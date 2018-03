Mit Sekundenkleber Zettel auf Auto geklebt

Einen in der Grafensteinstraße geparkten schwarzen Opel haben Unbekannte auf der Front- und Heckscheibe mit Zettel verklebt. Dies wurden mit Sekundenkleber angebracht, so dass sie von einer Fachwerkstatt kostenpflichtig entfernt werden müssen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die diese Tat in der Nacht auf Dienstag beobachtet haben. pol