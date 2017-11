Der Beagle-Treff aus Bayern, Hessen und Thüringen hat eine Beagle-Wanderung geplant. Treffpunkt ist am Sonntag, 12. November, um 13 Uhr am Eisenacher Haus am Ellenbogen. Während der Wandertour bietet die Strecke schöne Aussichten. Auf dem Gipfel des Ellenbogen wurde die Aussichtsplattform "Noah's Segel" neu geschaffen. Aus 840 Metern Höhe reicht der Blick weit nach Hessen und Bayern.

Geplant ist eine Einkehr im Eisenacher Haus. Deshalb ist auch eine Teilnahmebestätigung erforderlich, damit die Plätze entsprechend reserviert werden können. Das nächste Treffen ist dann für Sonntag, 3. Dezember, geplant. Dann findet nämlich die Weihnachtsfeier im Hotel "Krone" in Simmershausen bei Hilders statt. Weitere Informationen gibt es bei Hans-Jürgen Neumann unter Tel.: 0971/ 131 91 18. sek