Mit Sand und TV Haßfurt

Am Wochenende spielen die U13-, U15- und die U17-Junioren in der Rottendorfer Erasmus-Neustetter-Halle um die unterfränkische Hallenfußballkrone. Mit von der Partie als Meister oder "Vize" im Kreis sind der FC Sand (U13, U15) und der TV Haßfurt (U15). Den Auftakt machen die U15-Junioren am Samstag um 9 Uhr. Die Halbfinals sind ab 13.30 Uhr vorgesehen. Das Turnier der U17-Junioren beginnt um 15.30 Uhr. Den Abschluss bilden die U13-Junioren am Sonntag ab 10 Uhr (Halbfinals ab 14.30 Uhr). - Die Teilnehmer, U13-Junioren, Gruppe A: Vikt. Aschaffenburg, SG Obererthal, TSV Rottendorf, FC Schweinfurt 05, SV Veitshöchheim; Gruppe B: Würzburger FV, FC Bad Kissingen, SpVgg Hösbach-Bahnhof, FC Sand (Bezirksoberliga, 2. Kreismeisterschaft Schweinfurt), JFG Spessarttor; U15-Junioren, Gruppe A: TV Haßfurt (Bezirksoberliga, 2. Kreismeisterschaft Schweinfurt), TSV Rottendorf, JFG Grabfeld, Vikt. Aschaffenburg, Würzburger Kickers; Gruppe B: TSV Großbardorf, FV Gemünden/Seifriedsburg, SV Erlenbach, FC Sand (Bezirksoberliga, Kreismeister Schweinfurt), Würzburger FV. red