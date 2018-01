Mit Rhythmus: Vier Chöre präsentierten Klassik und Pop in Hassenberg

"Heute steht die Ehrung von fünf langjährigen Vereinsmitgliedern an - solche Ehrungen sind immer ein schöner Anlass, um einen Liederabend zu veranstalten", sagte Martin Langbein. Für den Vorsitzenden des Gesangvereins 1869 Hassenberg war das bunte Programm das Highlight des Abends: "Heute werden sowohl klassische Lieder, wie beispielsweise ,Mein kleiner grüner Kaktus‘ als auch moderne Lieder, wie ,Kompliment‘ von den Sportfreunden Stiller oder ,Chöre‘ von Mark Forster, vorgetragen." So sollte ein möglichst breites Publikum angesprochen werden.



80 Frauen und Männer

"Wir können heute drei Gastchöre in Hassenberg begrüßen: Neben dem Männergesangverein Cäcilia 1856 Schwürbitz und dem Chor Alt & Jung aus Weißenbrunn am Forst ist auch der Chor Fortissimo aus Rossach zu Gast. Der Gospelchor Großheirath-Buchenrod musste leider krankheitsbedingt absagen. Insgesamt stehen heute um die 80 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne", berichtete Martin Langbein. Natürlich hat auch der Kleine Chor, der sich aus einigen Sängerinnen des Gesangvereins Hassenberg zusammensetzt, einen Beitrag zum Programm geleistet.



Fünf Ehrungen

Der Höhepunkt des Abends war die Ehrung von fünf Mitgliedern des Gesangvereins 1869 Hassenberg, die von Reinhard Höppel durchgeführt wurde. Elke Werner wurde für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. "Nachdem Elke Werner ihre Sangeskarriere im Sopran begonnen hatte, wechselte sie später in den Alt. Sie ist seit sechs Jahren außerdem Schriftführerin des Gesangvereins und singt ebenfalls im Kleinen Chor mit", so Reinhard Höppel. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Waldemar Hofmann, Frank Langbein und Martin Langbein ausgezeichnet. Waldemar Hofmann hat seit 2007 das Amt des Notenwarts inne und fand, nachdem er Ende der 60er Jahre bereits einmal aktiv im Hassenberger Gesangverein mitgesungen hatte, im Jahr 1999 zurück zum Chorgesang. "Frank Langbein ist bereits seit 20 Jahren Kassier des Vereins und startete seine Sangeskarriere ursprünglich im Tenor, bevor er dann in den Bass wechselte", berichtete Reinhard Höppel. Martin Langbein singt bereits seit dem Beginn seiner Sangeskarriere im Tenor und kümmert sich als Vereinsvorstand seit 18 Jahren um alle Belange seiner Sängerinnen und Sänger. Außerdem wurde Gitta Mann, die bereits seit 35 Jahren aktiv im Chor mitsingt, dafür geehrt, dass sie bereits seit 20 Jahren das Amt der Schriftführerin ausführt. "Alle fünf Jubilare sind ein großes Vorbild für jeden Menschen, der Gesang liebt. Wir wissen, dass ihnen der Gesangverein Hassenberg sehr am Herzen liegt und sie Teil einer lebendigen kulturellen Tradition hier in der Gemeinde Sonnefeld sind. Der Sängerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels dankt den Jubilaren für ihr jahrelanges Singen beim Gesangverein Hassenberg. Wenn der Sängerkreis Jahr für Jahr treue Sängerinnen und Sänger für viele Jahre aktives Singen ehrt, dann ist das immer ein beeindruckendes Zeugnis für eine langfristige Bindung an den Gesang", lobte Reinhard Höppel am Ende seiner Ansprache.