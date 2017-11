Mit Reh kollidiert

Auf der Bundesstraße B 286 von Poppenroth in Richtung Bad Kissingen kam es am Montag zu einem Wildunfall. Ein 27-jähriger Taxi-Fahrer wich einem Reh aus, das auf die Fahrbahn lief. Das Tier flüchtete nach der Kollision zurück in den Wald. Da der Fahrer dem Tier ausweichen wollte, steuerte er sein Fahrzeug nach rechts. Der Pkw touchierte die Leitplanke, so dass die komplette Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt 12 000 Euro. pol