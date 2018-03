Mit Promille am Steuer

Die Haßfurter Polizei stoppte zwei Promillefahrten. In Haßfurt und in Limbach war Endstation für die alkoholisierten Fahrer, wie die Inspektion in Haßfurt am Karfreitag mitteilte.

In den späten Abendstunden des Gründonnerstags wurde in Haßfurt der 22-jährige Fahrer eines Audis zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei ihm wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab einen Wert von 0,84 Promille. Ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz wurde eingeleitet; dem Fahrer droht ein Fahrverbot.



Ein weiterer Fall

In der Nacht zum Karfreitag gegen 0.50 Uhr wurde ein Ford einer Verkehrskontrolle in Limbach unterzogen. Bei dem 21-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test vor Ort ergab einen Wert über 0,2 Promille. Da sich der junge Autofahrer noch in der Probezeit befindet, erwarten ihn nun ebenfalls ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie ein Fahrverbot und eine Nachschulung. red