Mit Promille, aber ohne Führerschein

Die Polizei stoppte in der Nacht zum Montag eine Promillefahrt im Steigerwald. Am Montag gegen 0.30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw in Unterschleichach und wurde von einer Polizeistreife angehalten. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Während der Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker derzeit keinen Führerschein besitzt. Die Fahrerlaubnis war dem Mann wegen einer vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt entzogen und der Führerschein beschlagnahmt worden. Die Polizei stellte bei der Kontrolle in der Nacht zum Montag die Fahrzeugschlüssel sicher und händigte sie einer Angehörigen aus. pol