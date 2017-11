Mit Pkw übers Sportgelände gefahren

Am frühen Mittwochabend wurde der Polizeiinspektion Hammelburg mitgeteilt, dass jemand mit einem Pkw auf den Sportplatz in Elfershausen gefahren sei. Die Polizei ging von einer Sachbeschädigung aus und nahm vor Ort den Sachverhalt auf. Das betreffende Fahrzeug hatte sich allerdings bereits wieder entfernt, als die Streife eintraf. Es dauerte aber nicht lange, bis sich erste Hinweise auf den Gesuchten ergaben. Dieser konnte noch am Abend ermittelt werden. Es stellte sich bei der Überprüfung der Person heraus, dass diese keine Fahrerlaubnis besaß und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen schien. Der Pkw, den der junge Mann gesteuert hatte, hatte einem Bekannten gehört. Nach einer Blutentnahme konnte der jugendliche Täter seiner Mutter übergeben werden. Das genaue Ausmaß des Sachschadens an der Rasenfläche wird durch Verantwortliche des Vereins derzeit noch ermittelt. pol