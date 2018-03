red



Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und eine Champions-League-Band im Rücken. So steht der Backnanger Singer-Songwriter Gregor Meyle auf der Bühne. Immer dicht dran am Publikum, voller Energie und im launigen Austausch mit seinen Gästen, unternimmt Meyle auch im Herbst 2018 wieder eine große musikalische Reise. Am 15. November um 20 Uhr gastiert er in der Konzerthalle Bamberg.Viele kennen Meyle aus "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" und seiner eigenen Musikshow "Meylensteine", doch schon seit sehr vielen Jahren ist Meyle von kleinen und großen Bühnen nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche ausverkaufte Shows vor Tausenden von Menschen belegen das eindrücklich, heißt es in der Pressemeldung der Veranstalter.Gemeinsam mit seiner Band zaubert Meyle auch 2018 wieder Intimität auf die Bühnen und mit altbekannten Klassikern wie "Keine ist wie du" oder "Niemand" sowie vielen neuen Songs wird ein Feuerwerk voller starker Gefühle und Rock 'n' Roll gezündet. Persönliche Geschichten und Erfahrungen spielen dabei ebenso eine Rolle wie alles, was sich um uns herum ereignet. Gregor geht mit offenen Augen durch die Welt und kleidet Erlebtes und Beobachtetes ganz wundervoll in Noten und Texte. Dabei bleibt er immer er selbst - echt, interessiert und unverkennbar.Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Hotline 0951/23837 oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de