Mit Naturnähe gepunktet

Der Gartenbauverein Waldau zählt 86 Mitglieder und ist eine feste Größe im Dorfleben. Er kümmert sich um die Pflege öffentlicher Anlagen, erneuerte die Sitzgruppe, stellte ein Dorfbänkla auf, sorgte sich um die Winterbepflanzung. "Wir haben jetzt einen Rasentraktor angeschafft und sind nun flexibler", freute sich Vorsitzender Alexander Popp im Rückblick bei der Jahreasversammlung im Dorfwirtshaus Fuchs.

"Wenn im Ort ein Fest war, sind wir dabei gewesen und haben es unterstützt", sagte er und erwähnte besonders die Gartenbau-Aktionen für die Kinder. Für heuer seien wieder ein Ostereiersuchen, eine Schnitzeljagd und ein Bastelnachmittag für den Nachwuchs geplant. Zum festen Bestandteil gehöre die Schmückung des Osterbrunnens, "dazu suchen wir stets freiwillge Helferinnen".

Am 24. März trifft man sich zu einem Baumschnittkurs, danach zu einem Besuch auf der Naturbühne und zum Jahresausflug. "Für unsere Mitglieder gibt es keine Langeweile", fasste Popp zusammen.

Auf ein solides finanzielles Polster können die Gartenfreunde vertrauen, wie der Kassenbericht von Daniela Fuchs zeigte. Revisor Edwin Hartmann bescheinigte ihr gute Arbeit. Laut Bürgermeister Harald Hübner ist der Gartenbauverein ein gewichtiger Faktor im Waldauer Vereinsleben. "Ihr leistet einen wertvollen Beitrag zur Ortsverschönerung, habt schon an überregionalen Wettbewerben mit Erfolg teilgenommen", lobte er.

Auch Kreisfachberater Friedhelm Haun nannte die Waldauer einen Aktivposten, wies auf die Veranstaltungen des Kreisverbands anlässlich des 125-jährigen Bestehens hin und wünschte ein besseres Gartenjahr als 2017, als ein trockenes Frühjahr, ein später Frost im Mai und ein nasser Sommer und Herbst herrschten. Mit einem Lichtbildervortrag über "Einjährige Pflanzenkletterer" beeindruckte Haun die vielen Zuhörer.

Mit Ehrenndeln in Silber und Gold wurden für langjährige Mitgliedschft ausgezeichnet: Irmgard Schmidt (25 Jahre), sowie Christel Ganzleben und Heidrun Passing (je 40). Im Einzelhauswettwerb konnten Renate und Dorena Röder aus Fohlenhof die Jury mit dem schönsten Anwesen überzeugen. Die beiden punkteten mit viel Naturnähe. Horst Wunner