Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Das war wohl mehr als ein Glas zu viel. Am frühen Freitagabend wurde eine 35-jährige Skoda-Fahrerin in Fürth am Berg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Neustadt deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Test am Alkomaten ergab dann auch einen Wert von über 2 Promille. Als logische Konsequenz folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen die Frau wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.