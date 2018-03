Mit klarem Sieg zur Meisterschaft in Gruppe 1

Mit einem 1029:972-Erfolg gegen Schnitzgögger Stadtsteinach hat sich der KC Herlas den Titel in Gruppe 1 der Privatkegelvereinigung Kulmbach gesichert. Durch das 991:983 bei Schwarzer Panther Untersteinach ist Olympia 72 Vizemeister.

Im Kampf um Platz drei hatten drei Teams die gleiche Punktzahl - eine Sonderwertung dieser Teams war nötig. Eine Enttäuschung gab es dabei für die Schwarzen Panther, die ihr Nachholspiel bei KF Melkendorf mit 1010:947 gewannen, während die Limmersdorfer Lindenkegler dort 955:995 verloren. Aus dem direkten Vergleich mit Limmersdorf hätte das Panther-Team die Nase vorn gehabt - aber da war ja noch Gut Holz. Der nötige Dreier-Vergleich ergab, dass die Limmersdorfer von den vier relevanten Spielen drei gewonnen hatten (6:2 Punkte), die Panther zwei (4:4) und Gut Holz eins (2:6).

Mit nur einer Niederlage beendete der souveräne Meister Bandlschieber Burgkunstadt die Saison in Gruppe 2. Die Kegelfreunde 66 zogen durch den 972:932-Sieg im Verfolgerduell beim KC Edelherb nach Punkten mit den Gastgebern gleich und sicherten sich dank der höheren Holz-Differenz Aufstiegsrang 2.

Den Titel in Gruppe 3 holte die zweite Mannschaft des KF Melkendorf. Zweiter Aufsteiger ist - sofern es keine Änderungen in der Gruppeneinteilung gibt - LK Limmersdorf II.



Gruppe 1

Schw. Panther Untersteinach -

Olympia 72 983:991

Ke. Kunzelmann 197/Th. Hegen 208, P. Laaber 206/P. Müller 209, E. Laaber 187/R. Preißinger 202, A. Laaber 202/R. Kaske 177, Th. Kremer 191/M. Herold 195.



KC Schmied -

Gut Holz Kulmbach 953:971

A. Reimann 199/H. Hübner 224, J. Peters 211/M. Spindler 157, J. Kempf 173/Ch. Spindler 225 fehlerfrei, R. Krüger 196/K. Meischner 153, J. Kempf 174/S. Hübner 211.



KC Herlas -

Schnitzgögger 1029:972

A. Geyer 201/K. Wolfrum 178, M. Gröbner 215/S. Gantke 205, H. Hüttner 226/A. Drabe 178, J. Ludewig 187/Ma. Ott 205, N. Strobel 200 fehlerfrei/And. Mathes 206.



KF Melkendorf -

LK Limmersdorf 995:955

A. Jonak 209/Ke. Rätke 177, M. Jonak 185/M. Pöhlmann 194, H. Jonak 197/G. Reif 176, E. Wunder 194/G. Rätke 176, Th. Bürger 210/J. Bergmann 230.



KF Melkendorf -

Schwarzer Panther 947:1010

A. Jonak 168/Th. Kremer 209, M. Jonak 193/A. Laaber 203, H. Jonak 176/E. Laaber 203, E. Wunder 215/Ke. Kunzelmann 186, Th. Bürger 195/P. Laaber 209.



Gruppe 2

KC Edelherb -

Kegelfreunde 66 932:972

C. Dresel 188/H. Büschel 178, M. Dresel 199/Th. Bär 188, K. Dresel 161/M. Jahreis 201, A. Vetter 204/P. Woerfel 209, G. Dresel 180/Th. Schmidt 196.



Wacker Römersreuth II -

KC Herlas II 963:962

L. Werner 203/K. Lecompagnon 186, W. Hahn 199/H. Nowotschin 200, B. Weinmann 152/D. Hahn 199, M. Buß 198/F. Heiden 177, W. Wunder 211/A. Lecompagnon 200.



Bandlschieber Burgkunstadt -

KC Mainleus 976:864

M. Huprich 184/H. Hempfling 179, W. Neubauer 189/K. Riedel 185, St. Will 197/M. Knorr 167, W. Kleine 189/K. Hempfling 162, S. Schneider 217/K. Hempfling 171.



KC Mainleus II -

Bandlschieber II 938:991

R. Hahn 189/M. Reuter 194, B. Hahn 169/Th. Gasper 221, G. Prinz 203/J. Zens 182, T. Heller 192/H. Bormann 205, B. Hahn 185/J. Zens 189.



KC Herlas III -

KC Mainleus II 827:952

K. Geyer 168/B. Hahn 217, D. Sokol 165/R. Hahn 187, G. Weber 145/G. Prinz 184, K. Simbürger 163/K. Hempfling 192, G. Weber 186/G. Prinz 172. bw