Mit Kindern Ostern erleben

Die Pfarrei St. Martin Forchheim lädt alle Familien mit Kleinkindern bis sechs Jahren am Karfreitag, 30. März, um 17 Uhr in den Pfarrkeller St. Martin (Sattlertorstraße 2) ein. Kindgerecht soll das Geschehen vom Karfreitag vermittelt werden. Zur Kreuzverehrung bitte eine Schnittblume mitbringen. Am Ostersonntag, 1. April, wird um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin ein Ostergottesdienst zum Hochfest der Auferstehung gefeiert. Auch dazu sind alle Kinder eingeladen. red