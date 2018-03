Mit Kindern forschen

Wie kommen wir von einem Ort zum anderen? Wie schaffen es Ameisen, sich gemeinsam auf engstem Raum zu bewegen - und das ganz ohne Stau? Wie bewegen sich Figuren in Cartoons? Der deutschlandweite "Tag der der kleinen Forscher" am Donnerstag, 21. Juni, widmet sich ganz dem Thema "Bewegung".

Initiator ist die Stiftung "Haus der kleinen Forscher", die Kinder im Kita- und Grundschulalter für Naturwissenschaften und Technik begeistern will. Alle Kitas, Horte und Grundschulen sind aufgerufen, sich am Mitmachtag zu beteiligen und gemeinsam mit Kindern zu forschen.

Anmeldungen und Vorschläge für Beiträge können bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken eingereicht werden, Projektleiterin ist Kerstin Lesche, Telefon 0911/1335-214, kerstin.lesche@nuernberg.ihk.de. red