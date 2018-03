Mit "Justice" auf der Bühne

Im August findet auch dieses Jahr wieder das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Altstadtfest in Höchstadt statt. Für eine Nachwuchsband, die schon immer einmal dort auf der Bühne stehen wollte, besteht jetzt die Chance, diesen Traum zu verwirklichen und am Samstag, 25. August, als Supportact von "Justice" im Engelgarten aufzutreten.

Dafür veranstaltet die Stadt Höchstadt einen Wettbewerb für Nachwuchsbands, der am Samstag, 9. Juni, im Jugendzentrum "chill out" durchgeführt wird. Es werden Bands gesucht, die aus dem Raum Erlangen-Höchstadt kommen, die live spielen, in erster Linie eigene Lieder im Repertoire haben (aber auch einige Covers) und die heiß auf einen Auftritt vor tollem Publikum auf dem Altstadtfest der Stadt Höchstadt sind. Das geht aus einer Pressemitteilung des Jugendzentrums "chill out" hervor. Interessierte Bands können ihre Online-Bewerbung bis spätestens Freitag, 25. Mai, unter julia.gally@fortuna-kulturfabrik.de einreichen.



Publikum stimmt mit ab

Bei der Bewerbung ist zu beachten, dass eine kurze Auflistung der wichtigsten Daten wie Bandname, Herkunftsort, Musikrichtung, Kontaktdaten und Links zur Musik (Streams oder Download, gerne auch brauchbare Live-Videos) vorhanden sind. Je nach Anzahl der eingereichten Bewerbungen findet eine Vorauswahl durch eine Jury statt.

Der eigentliche Contest wird wie folgt ablaufen: Jede Band bekommt die Möglichkeit, sich im Jugendzentrum "chill out" der Meinung einer Jury und dem Publikum zu stellen. Gewertet werden das Auftreten, das Können in Gesang und mit den Instrumenten und die Songs. Die Jury ist zu zwei Dritteln und das Publikum zu einem Drittel stimmberechtigt. red