Unter der Überschrift "Mit Herz, Klang und Fantasie!" führt das Referat Fortbildung des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg am 10. April von 9 bis 16 Uhr ein Seminar in der Arbeitnehmerbildungs- und Begegnungsstätte in Obertrubach durch.In der Fortbildung geht es darum, Formen von Fantasiereisen kennenzulernen sowie den gezielten Einsatz von Klangmaterialien zu erlernen.Das von der Klang- und Entspannungspädagogin Pia Fratoianni geleitete Seminar wird, wendet sich an pädagogische Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe. Weitere Informationen und Anmeldungen auf der Homepage www.caritas-bamberg.de unter Fortbildungen oder per E-Mail an angelika.wendel@caritas-bamberg.de, Telefon 0951 8604 402. red