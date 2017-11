Mit gestohlenem Fahrrad geschnappt

Am frühen Dienstagmorgen wurde in der Sandstraße ein 23-jähriger Radler einer Kontrolle unterzogen. Hierbei machte der junge Mann widersprüchliche Angaben über die Herkunft seines mitgeführten Drahtesels. Es stellte sich heraus, dass das Damenrad im Oktober am Kranen gestohlen worden war. An diesem hatte der 23-Jährige die Rahmennummer herausgeschliffen. Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt und kann wieder an die rechtmäßige Besitzerin ausgehändigt werden.