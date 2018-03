Mit Gesang geht es durch das Leben

Höhepunkt der Jahreshauptversammlung des Gesangvereines Hohenpölz waren die Ehrungen langjähriger treuer Sänger. Sie wurden vom Gruppenvorsitzenden der Sängergruppe Fränkische Schweiz Nord des Fränkischen Sängerbundes, Frieder Paulus, und dem Heiligenstadter Bürgermeister Helmut Krämer (CSU/Einigkeit) durchgeführt.

Hans Popp und Josef Brehm halten bereits seit 65 Jahren dem Chor mit ihren tragenden Stimmen im Tenor beziehungsweise Bass die Treue. Beide begannen ihre Sängerkarriere im damaligen Männerchor Hohenpölz, der vor 50 Jahren in den heute noch bestehenden gemischten Chor umgewandelt wurde. Hans Popp betonte, wie gerne er auch im Alltag singe, so zum Beispiel auf seinem Traktor. Er engagierte sich zudem 25 Jahre im Vorstand.

Josef Brehm dient als Vorstandsmitglied aktuell seit 14 Jahren dem Verein. Er konnte nicht persönlich anwesend sein, um seine Ehrennadel und Urkunde entgegenzunehmen. Seit nunmehr 23 Jahren steht Notburga Brehm an der Vereinsspitze und führt ihr Amt vorbildlich aus. Sie und die langjährige Solistin Roswitha Krug zählen zu den Gründungsmitgliedern des gemischten Chores und konnten beide für 50 Jahre Singen im Sopran ausgezeichnet werden. Regina Vogel bereichert den Gesangverein seit zehn Jahren mit ihrer Alt-Stimme.

Den treuen Sängern sprachen der Gruppenvorsitzende, der Bürgermeister, die Vereinsvorsitzende und die langjährige, Chorleiterin Gudrun Kraus ihre Anerkennung aus. red