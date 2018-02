Mit Gemüse zum Wunschgewicht

So gut wie alle Experten sind sich einig, dass eine reichhaltig gemischte, gemüsereiche Kost sehr zur eigenen Gesundheit beiträgt. Darüber hinaus ist aber auch erwiesen, dass Gemüse und Salate in idealer Weise dabei helfen, das Wunschgewicht zu halten oder zu erreichen. Auf Einladung der Kirchehrenbacher Gartenfreunde klärt die Ernährungsfachfrau Elvira Otzmann in dem Vortrag "Gesundheit aus unserem Gemüsegarten" am Mittwoch, 21. Februar, auch über die wichtigsten Wertstoffe im Gemüse auf und veranschaulicht den Vortrag mit regionalen Beispielen. Los geht die Veranstaltung um 19 Uhr im Pfarrheim in Kirchehrenbach in der Pfarrstraße 2 a. Zu diesem Vortrag ergeht Einladung auch an Nichtmitglieder, wie die Gartenfreunde mitteilen. red